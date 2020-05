Peter Maes, ancien entraîneur de Cyriel Dessers, assure : "Il a sa place dans le noyau de Genk"

L'attaquant belgo-nigérian Cyriel Dessers vient de réaliser une saison pleine en EreDivisie : 26 matchs, 15 buts, 5 assists. Forcément de telles statistiques attirent les regards.

Plus tôt dans la semaine, Het Belang van Limburg indiquait que l'attaquant de 25 ans intéressait particulièrement le Racing Genk. Sporza s'est entretenu avec l'un des anciens coachs de Dessers à ce sujet : "C'est un joueur qui peut transcender une équipe qui est en difficulté. Je suis certain qu'il marquera des buts dans n'importe quelle équipe. Je pense qu'il est maintenant prêt pour la prochaine étape de sa carrière. Il aurait clairement sa place dans le noyau du Racing Genk" estime Peter Maes.

Maes et Dessers se sont connus à Lokeren en 2015. L'ancien gardien de but, qui a également entraîné le Racing Genk, cherche des explications à cette explosion quelque peu retardée de Dessers : "Ses capacités athlétiques étaient déjà incroyables. Il ne s'est jamais blessé. Il a travaillé très dur et a bien réfléchi à sa situation. Il a donc choisi de gagner du temps de jeu dans les divisions inférieures (à l'époque avec Breda en d2 néerlandaise) pour encore élever son niveau". Après Breda, Cyriel Dessers est parti à Utrecht avant de devenir la révélation d'Almelo.