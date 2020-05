Samy Bourard de plus en plus proche de la Eredivisie

Samy Bourard a quitté STVV et notre compétition il y a deux saison et le jeune joueur est prêt à passer à l'échelon supérieur.

En juin 2018, Samy Bourard quittait STVV et la Belgique direction les Pays-Bas. Deux saisons plus tard, et de belles performances avec le FC Eindhoven, le joueur formé à Anderlecht est donc prêt à passer à l'échelon supérieur.

Il est en effet de plus en plus proche de l'ADO Den Haag. Des discussions ont encore lieu pour le moment car le joueur pensait être en fin de contrat, mais celui-ci a été reprolongé pour une saison supplémentaire lors du mois de mai.

Aux Pays-Bas, lorsqu'un joueur est en fin de contrat et qu'il n'a pas marqué sa volonté de partir au 15 mai, il peut être reprolongé automatiquement pour une saison supplémentaire. Un petit casse-tête pour le joueur mais qui ne devrait pas l'empêcher de se lancer dans un nouveau défi.

En 28 rencontres, le Belge a marqué 9 buts lors de la dernières saison.