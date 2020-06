Officiel : Le Beerschot prolonge Hernan Losada

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c''st désormais officiel ce mercredi.

Fumée blanche au Kiel ce mercredi. Après avoir prolongé les contrats des adjoints Will Still et Frank Dauwen, le Beerschot s'est assuré de conserver plus longtemps Hernan Losada. Le coach argentin a signé un bail de trois ans et tentera d'aider les Rats à retrouver la D1A cet été.

Le dimanche 2 août, le Beerschot affrontera OHL lors de la finale retour de D1B. Les Rats l'avaient emporté 1-0 lors du match aller à domicile.