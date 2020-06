Reprise du championnat portugais : le premier buteur de Porto s'appelle... Corona !

Le championnat portugais a repris ses droits après plusieurs semaines d'arrêt.

Difficile de faire plus incroyable pour la reprise du championnat : lors du match entre le FC Famalicao et Porto, l'unique but des Dragons a été marqué par Jesus Manuel... Corona !

Une coïncidence très drôle compte tenu de la situation mondiale actuelle.

Le FC Porto s'est cependant incliné à la surprise générale 2-1.