Karel Van Eetvelt: "Canaliser Vincent Kompany, mais pas le limiter"

Le CEO du Sporting s'est confié sur sa relation avec Vincent Kompany, pour qui il a visiblement beaucoup d'estime.

"Wouter (Vandenhaute), Klaas (Gaublomme, le partenaire de Kompany) et moi devons canaliser Vincent", explique le CEO du Sporting au Laatste Nieuws. "Vincent, c'est une bénédiction pour Anderlecht. Il a des idées concrètes et une vision claire, et pas uniquement sur l'aspect sportif, et il continue de les défendre avec conviction, même face à l'adversité."

"Un rêveur", comme Karel van Eetvelt admet l'être également. Et si le capitaine du Sporting a cumulé les casquettes depuis son retour, son CEO insiste: "Il ne faut pas le limiter". "Sa meilleure place, c'est sur le terrain. Avec une nuance: c'est quelqu'un avec beaucoup de talents et j'estime qu'il ne faut pas le limiter."