Dries Mertens va rester à Naples, son directeur sportif le confirme !

Alors que dans l'après-midi, les rumeurs annonçaient que Dries Mertens resterait à Naples, le directeur sportif du club a confirmé l'information ce dimanche.

Cristiano Giuntoli, interrogé par Sky Sports Italia, a confirmé l'information publiée plus tôt ce dimanche : Dries Mertens (33 ans) va bel et bien prolonger son contrat à Naples. "Les négociations sont en bonne voie, nous pourrons bientôt faire une annonce", espère-t-il. "Il est particulièrement attaché à ses couleurs et même si nous avons en effet craint qu'il parte, son esprit est toujours resté au Napoli".

Mertens devrait donc prolonger son bail, a priori pour deux saisons ; Naples lui en offrait initialement une seule, ce qui était insuffisant. José Callejon va également prolonger. "Ce sont deux garçons qui ont apporté énormément au club", reconnaît Giuntoli.

Un record qu'il battra donc à coup sûr

Actuellement co-meilleur buteur de l'histoire du Napoli avec 121 réalisations, à égalité avec Marek Hamsik, Mertens va donc pouvoir battre ce record et peut-être même creuser l'écart la saison prochaine, même s'il venait à ne plus trouver le chemin des filets d'ici à la fin de la saison de Serie A.