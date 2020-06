Une occasion pour un club belge ? Oliver Sarkic, formé à Anderlecht, est Belge et déterminé

Oliver Sarkic, 22 ans, a réussi à relancer sa carrière en D3 anglaise, à Burton Albion. Mais il ne manque pas d'ambition à court ou moyen terme.

Oliver Sarkic a déjà pas mal bourlingué pour ses 22 ans, avec une formation effectuée à Anderlecht, une post-formation terminée à Benfica et des expériences à Leeds United, en Espagne et, enfin, à Burton Albion (League One) cette saison, avec 5 buts et 10 assists à la clef en 37 rencontres toutes compétitions confondues. "Ce qui compte pour moi, c'est de continuer à progresser. Si je dois changer souvent d'horizon, ce n'est pas un problème. J'ai déjà prouvé que changer de championnat ne me faisait pas peur", nous déclare l'attaquant.

Signer en D3 anglaise signifiait donc reculer pour mieux sauter. "C'était un bon tremplin et je suis très content de ma saison. Je n'écarte évidemment pas de rester, mais mon objectif est toujours d'aller plus haut", espère Sarkic. "Pourquoi pas un retour en Belgique ? Je parle français et néerlandais, et j'ai la nationalité belge, ce qui est important pour les clubs".

International monténégrin

Arrivé en Belgique à l'âge de 8 ans, Oliver dispose en effet de la nationalité belge, mais est international monténégrin depuis les U17, et joue actuellement avec les U21. "Le Monténégro a toujours été mon premier choix et je me sens fier chaque fois que j'en porte les couleurs. J'avais été appelé en équipes d'âge belges, mais je n'avais pas la nationalité. Mais le Monténégro est mon pays, ma famille y vit et j'y retourne souvent pour les vacances", explique-t-il.

Son frère, Matija Sarkic (gardien de but à Livingston, Écosse), a déjà porté les couleurs de l'équipe A. "Il n'y a évidemment aucune jalousie de ma part, toute la famille a été le voir jouer ce premier match et j'espère désormais que ce sera mon tour".

En équipe espoirs U21 du Monténégro, Oliver Sarkic a cotoyé de nombreuses connaissances du championnat belge : "Boljevic (Standard), il a joué avec mon frère et je le connais depuis plusieurs années. Il y a Stefan Milosevic, Andrija Vukcevic (Waasland-Beveren) qui était mon capitaine en Espoirs ... Ce sont des amis".