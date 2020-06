🎥 Le Partizan remporte le derby de Belgrade dans une ambiance impressionnante

Cela sentait la poudre ce mercredi soir à Belgrade. Les deux géants du football serbe s'affrontaient en demi-finales de la Coupe. Une rencontre d'autant plus chaude que les stades sont de nouveau ouverts aux supporters depuis le 1er juin.

Et les supporters locaux s'en sont donnés à coeur joie, en allumant divers engins pyrotechniques, pour un résultat visuel impressionnant. Des images qui datent bel et bien de ce mercredi 10 juin, et qui nous feraient presque oublier la crise sanitaire dans laquelle est plongé le monde entier :

FK Partizan v FK Crvena Zvezda

10-06-20🇷🇸 pic.twitter.com/7wLHUlgYC9 — ULTRAS (@fotos_ultras) June 10, 2020

Derbi de Belgrado ahora mismo: Partizan - Estrella Roja 🇷🇸 pic.twitter.com/WlfddNC6b2 — Troublemakers España (@TroublemakersEs) June 10, 2020

Sur le terrain, le Partizan s'est également imposé, malgré les... 12 minutes de temps additionnel. Ils ont remporté sur le plus petit des scores la rencontre contre leur éternel rival. Bibras Natcho a inscrit l'unique but à la 58ème minute. Le Crvena Zvezda se consolera en se rappelant le titre de Champion de Serbie récemment gagné.