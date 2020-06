Klaas-Jan Huntelaar n'en a pas encore fini avec l'Ajax Amsterdam !

On pensait que le coronavirus avait peu cérémonieusement mis un terme à la carrière ajacide de Klaas-Jan Huntelaar, mais l'icone néerlandaise va encore jouer au moins une saison.

Klaas-Jan Huntelaar (37 ans en août) arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain et aurait donc avoir pu disputé son dernier match avec l'Ajax Amsterdam avant l'arrêt de la saison pour cause de coronavirus, mettant ainsi un terme un peu triste à une belle carrière. Mais avec 9 buts cette saison, le renard néerlandais, revenu à Amsterdam en 2017, se sent encore frais : l'Ajax a annoncé la prolongation d'Huntelaar pour un an.

Durant sa carrière, Huntelaar a inscrit 151 buts en 243 rencontres pour l'Ajax Amsterdam et 126 en 240 rencontres pour Schalke 04. Il a également tenté sa chance au Real Madrid et à l'AC Milan, avec moins de succès (8 et 7 buts en 20 et 30 rencontres respectivement).