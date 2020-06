Saint-Trond dévoile son calendrier pour les matchs de pré-saison

Après avoir repris les séances d'entraînement collectives hier, les clubs de Pro League se tournent vers les matchs de pré-saison. C'est notamment le cas de Saint-Trond qui a dévoilé son programme.

Alors que la plupart des clubs belges ont retrouvé le chemin de l'entraînement cette semaine, le début de la phase des rencontres amicales pour préparer la saison prochaine devrait intervenir sous peu. En effet, de son côté, Saint-Trond a déjà dévoilé le programme de ses matchs pour le mois de juillet.

Ainsi, les Canaris rencontreront deux clubs de Pro League, à savoir, Anderlecht (le 11 juillet) et Zulte Waregem (le 25 juillet), et deux clubs de D1B, le Beerschot (le 18 juillet) et Westerlo (le 22 juillet). Néanmoins, en raison de l'épidémie de coronavirus, ces rencontres se dérouleront à huis clos.