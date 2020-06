Vincent Kompany souhaite un joyeux anniversaire à Eddy Merckx, qui fête ses 75 ans

Une légende du sport belge et mondial fête ses 75 ans aujourd'hui : Eddy Merckx. Vincent Kompany a salué le plus célèbre des supporters du RSCA.

Eddy Merckx a 75 ans et c'est naturellement Vincent Kompany, l'icone d'Anderlecht, qui a salué le premier via Het Laatste Nieuws le plus grand cycliste de tous les temps. "Le grand Eddy ! Félicitations pour tes 75 ans. Tu signifies tant pour nous ! Anderlecht est ton club", commence le capitaine des Mauves.

"Ta mentalité de vainqueur, la façon dont tu vis pour le sport, c'est ce que nous tenons en haute estime et que nous voulons aussi mettre en place. Tu as tant signifié pendant les 75 dernières années, mais tu signifieras toujours autant durant les 75 prochaines, c'est certain".