Charleroi va-t-il perdre Nurio ? Des négociations seraient en cours !

Matias Nurio est devenu l'un des meilleurs joueurs de Belgique à son poste et intéresse donc tout naturellement plusieurs clubs. Le Sporting Charleroi va-t-il pouvoir conserver son latéral gauche plus longtemps ?

Nurio (25 ans) serait en discussions avec La Gantoise, rapporte ainsi Het Laatste Nieuws. Des négociations seraient en cours et les Buffalos auraient fait du Portugais l'une de leurs priorités. Ce serait un très gros coup réalisé par Gand, qui a déjà attiré Jordan Botaka et Davy Roef en provenance de Saint-Trond et Anderlecht.

Matias Nurio Fortuna est arrivé en 2017 de Braga et s'est progressivement acclimaté au football belge jusqu'à devenir, cette saison, l'un des meilleurs joueurs du championnat au poste d'arrière gauche, capable également de monter d'un cran sur l'échiquier. Il reste sur une saison à 31 matchs (1 buts et 3 assists) toutes compétitions confondues. Cet hiver, Charleroi a fait venir un concurrent : Joris Kayembe, qui a montré de belles dispositions et pourrait bien s'engouffrer dans la brèche en cas de départ ...