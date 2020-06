Le Standard, La Gantoise et l'Antwerp (ou Charleroi) voient leur planning européen modifié

Les équipes belges qui sont engagées en Europa League et en Ligue des Champions et qui doivent passer par des tours préliminaires

La Gantoise en Ligue des Champions, le Standard et l'Antwerp en Europa League: nos trois équipes belges devront aller chercher leur qualification en une seule manche et non en aller-retour.

L'UEFA a en effet annoncé qu'à cause des retards dans le calendrier des coupes d'Europe, les tours préliminaires se joueraient en une seule manche. Seul le barrage pour la qualification pour la Ligue des Champions se jouera en aller-retour.

Les dates de ces rencontres n'ont pas encore été dévoilées.