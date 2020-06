OFFICIEL: Kana prolonge à Anderlecht !

Marco Kana va donc rester à Anderlecht quelques années de plus. Le jeune défenseur a prolongé son contrat avec le club bruxellois jusqu'en 2023.

Pour sa première saison au coeur du noyau A d'Anderlecht, Kana a disputé 15 rencontres de championnat et a marqué un but. Il est âgé de 17 ans.

In Youth We Trust. Marco Kana 2020-2023. 🟣⚪ Technique. Inzicht. Maturité et intelligence. Een ket van het huis. Bruxellois trilingue. En made in Neerpede: van de U7 -> équipe A. Mauves un jour. Mauves toujours. https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/p1O0C1qJHC