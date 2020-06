Mehdi Bayat sait ce que Charleroi doit faire : "Suivre l'exemple de La Gantoise"

Mehdi Bayat dirige Charleroi depuis huit ans. Au cours de ces huit années, les Carolos n'ont fait que progresser mais Bayat veut passer à la dernière étape et faire du Sporting un club du top.

"Nous avons connu une croissance rapide, mais si nous voulons faire un pas de plus, nous devons suivre l'exemple de La Gantoise", a expliqué Mehdi Bayat auprès de Sporza. "On nous compare souvent à Gand. Nous sommes maintenant dans une phase où nous stagnerions sans nouvelles ressources ou éléments. C'est pourquoi il y a aussi le projet autour du stade en 2024. Cela nous permettra d'entrer dans une nouvelle catégorie, comme La Gantoise avec sa Ghelamco Arena".

Sous la direction de son oncle Abbas, Charleroi s'était forgé une mauvaise réputation et le neveu a voulu changer cela. "Ils disent que je suis un bon diplomate et que je peux trouver des solutions. Je ai appris de Roger Vanden Stock, Bart Verhaeghe et Ivan De Witte. Ils m'ont fait comprendre que c'est aussi bon pour votre club quand le football belge dans son ensemble se développe. C'est ainsi que je suis devenu un peu un expert du compromis belge", a conclu Bayat.