Mehdi Bayat nie l'influence de son frère : "Si Mogi avait un rôle ici, la licence aurait posé problème"

Mehdi Bayat a été pointé du doigt par certains pour son rôle à Charleroi ainsi qu'à l'Union Belge, mais également pour l'influence supposée de son frère Mogi au Mambourg.

Mehdi Bayat doit se battre depuis longtemps contre la mauvaise réputation de son frère Mogi, a fortiori depuis que l'affaire du "Footgate" a éclaté. "Cela me fait rire. Mogi est prétendument directeur sportif de Gand, du Standard, de Nantes, de Watford et de Charleroi. On ne peut se diviser en 25", ironise Bayat sur Sporza.

"Mogi est un bon agent, point à la ligne. Il travaille bien, point ! Est-ce que je devrais ne pas travailler avec lui parce qu'il est mon frère ? Non, voilà. S'il peut être un atout pour mon club, je travaille avec lui comme avec n'importe quel agent", précise Mehdi Bayat. "Et je travaille avec beaucoup d'agents. Notre Commission des Licences est très stricte, Charleroi est contrôlé : si un agent avait de l'influence ici, la licence aurait été refusée. C'est un fait, vous n'avez qu'à le vérifier".