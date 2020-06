Des anciens joueurs du Beerschot répondent à l'appel du club

Le club du Kiel peut toujours compter sur ses fans fidèles dans les moments difficiles.

Les ventes d'abonnements le confirment encore, le Beerschot compte toujours une base de supporters bien garnie.

Et en attendant d'avoir plus de clarifications sur la saison qui arrive, le club travaille actuellement à un projet de musée, qui devrait ouvrir ses portes dans quelques mois. Le club y exposera son histoire au travers de nombreux souvenirs et de pièces uniques.

Et afin d'élargir sa collection, le club a fait appel à ses fans mais également sur plusieurs anciens joueurs qui ont joint le geste à la parole. Ainsi, le Beerschot indique sur son site qu'un certain nombre d'anciens joueurs apporteront une contribution au musée, entre albums photos et objets originaux qu'ils cèdent ou prêtent au musée du club.