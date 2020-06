Le fils d'un ancien Diable Rouge devient pro à 16 ans au PSV

Gardien de but comme son papa, ce jeune joueur de 16 ans va connaître le monde professionnel au PSV.

Kjell Peersman n'est pas connu du grand public, à l'inverse de son papa Tristan. Passé par Beveren, Anderlcht, Mons ou encore Willems II, l'ancien Diable Rouge suit désormais de près la carrière de son fils.

Kjell, 16 ans et 1M90, est arrivé au PSV en 2014 et il a disputé la dernière saison en U17. Le PSV a diffusé une vidéo de la signature de son contrat, tout comme ses premières impressions: "Mon exemple, c'est Peter Schmeichel. J'ai vu énormément de vidéos de lui et j'aime son style".

Peersman fils est revenu sur son club actuel: "Au PSV, les entraîneurs m'ont beaucoup aidé. Ils travaillent beaucoup avec les jeunes mais ils ont aussi et surtout l'occasion de jouer. Je veux rapidement jouer avec les Espoirs".