Anderlecht et Bruges avec le même sponsor maillot la saison prochaine ?

Le FC Bruges a révélé ses maillots ce lundi et compte un nouveau sponsor : Candriam, filière de Belfius, également présent à Anderlecht.

Belfius et sa marque Candriam frappent un grand coup : après avoir trouvé un accord avec le RSC Anderlecht, c'est désormais le Club de Bruges qui a révélé son nouveau sponsor maillot pour la saison 2020-2021. Candriam figurera donc sur les maillots brugeois et, alternativement, anderlechtois tandis que Belfius nommera à la fois l'académie de Neerpede et le camp d'entraînement du FC Bruges.

Candriam, nous apprend La Dernière Heure, ne devrait cependant pas être l'unique sponsor du RSCA : l'autre filiale de Belfius, DVV, figurera sur les maillots des Mauves à domicile et Candriam sur les maillots extérieur. Anderlecht présentera ses nouvelles vareuses ce vendredi.