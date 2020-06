Le RAEC Mons renaît de ses cendres : l'Albert retourne au Tondreau et veut récupérer son matricule !

Coup de tonnerre à Mons : alors que le projet de fusion avec les Francs-Borains était tombé à l'eau plus tôt cette année, le RAEC Mons veut renaître de ses cendres !

C'est une petite révolution qui se prépare à Mons : alors que le projet de "grand club" de Mons-Borinage était tombé à l'eau lorsque les Francs-Borains et le RAQM mettaient finalement le projet de fusion entre les deux clubs au frigo, c'est bel et bien ... le RAEC Mons qui espère renaître de ses cendres. Le "Renaissance Mons 44", c'est comme cela qu'il s'appellera lors de sa première saison, évoluera avec le matricule 4194 (celui du Royal Albert Quévy-Mons). Mais l'objectif à terme est de récupérer le fameux matricule 44 du RAEC Mons ...

"L’Albert ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire, sur des bases saines. Soutenu par la ville et par les supporters du matricule 44, représentés par Vincent Lomanto, le projet se veut audacieux, ambitieux, jeune et montois !

Le club s’engage à réaliser toutes les démarches nécessaires à la récupération du matricule 44, qui remplacerait donc le 4194, lorsque que cela sera possible, dans 5 ans", lit-on dans le communiqué officiel annonçant ce projet.

Frédéric Herpoel président sportif

Une ancienne icone montoise prend la tête du projet : Frédéric Herpoel, l'ancien Diable Rouge, sera président sportif du Renaissance Mons 44. "Le noyau sera jeune et montois. Il mouillera le maillot pour honorer le blason et les couleurs de l’Albert. Les nouveaux Dragons auront faim et seront portés par le Tondreau et ses supporters !", conclut le communiqué.

Voilà qui fera rire jaune du côté du Stade Robert Urbain, mais pourrait bien créer une émulation et une concurrence intéressantes du côté de Mons et de ses environs ...