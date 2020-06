L'aventure commence enfin pour Karlo Letica, prêté par Bruges, en Italie

Pour la toute première fois depuis son arrivée en Italie, Karlo Letica se voit offrir du temps de jeu.

Arrivé en prêt à la SPAL en début de saison, le gardien croate, qui appartient toujours à Bruges et qui sera attendu dans la Venise du Nord à l'issue de la saison italienne, aura dû patienter de nombreux mois avant d'enfin recevoir du temps de jeu.

Alors qu'Etrit Berisha, le portier numéro 1 de la SPAL est blessé, Karlo Letica était titulaire, mardi soir contre Cagliari. Il est le sixième gardien utilisé par la SPAL au cours des deux dernières saisons. Et on retrouve une autre connaissance de Pro League dans le lot: Vanja Milinkovic-Savic, qui avait été prêté au Standard cette année. Mais ça n'a pas porté chance à la SPAL: Karlo Letica a dû se retourner à la 94e minute et c'est Cagliari qui a pris les trois points.