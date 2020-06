Thomas Meunier à Dortmund, ce sera bientôt officiel

Thomas Meunier va rejoindre le Borussia Dortmund, la presse allemande est catégorique.

C'est l'un des dossiers de l'été et finalement, il semblerait qu'on en ait connu le dénouement dès le début : comme on le pressentait depuis début 2020 et les discussions compliquées concernant sa prolongation de contrat, Thomas Meunier devrait bel et bien rejoindre le Borussia Dortmund. D'après Bild, l'officialisation pourrait ne pas tarder (même s'il faudra attendre le 1er juillet, date à laquelle le défenseur sera libre) et Meunier devrait signer jusqu'en 2024, rejoignant ainsi Axel Witsel et Thorgan Hazard.