🎥 Match nul spectaculaire entre l'Inter et Sassuolo, Lukaku buteur

Mauvaise opération pour les hommes de Conte qui veulent toujours se battre pour le titre

L'opposition entre l'Inter et Sassuolo a offert un scénario spectaculaire aux supporters derrière leurs écrans. Les Intéristes ont pris l'avantage en toute fin de rencontre avant de se faire rejoindre par Sassuolo dans les dernières minutes. Score final : 3-3.

La rencontre avait mal débuté pour l'Inter puisque c'est Sassuolo qui a ouvert le score dès la 4e minute via Caputo. Mais à la fin de la première minute, Lukaku concrétisait un pénalty pour remettre les deux équipes à égalité. C'est déjà le 19e but du Belge cette saison en Serie A.

Biraghi donnait même l'avantage aux Nerazzuri dans le temps additionnel du premier acte. En seconde période, les hommes d'Antonio Conte ont loupé l'opportunité de faire le break et Berardi inscrivait le but égalisateur sur penalty à la 81e.

Mais l'Inter ne lâchait pas l'affaire et reprit l'avantage cinq minutes via Borja Valero. Mais alors que tout le monde voyait les Intéristes vainqueurs dans cette rencontre, Sassuolo revenait à 3-3 via Magnani à la 89e minute.

Cruelle désillusion pour les pensionnaires du San Siro qui stagnent à la troisième place du classement avec 58 points, soit huit de moins que la Juventus, actuelle première de Serie A.