L'autre visage du Celta

Après avoir changé le visage de la Liga en prenant un point au FC Barcelone, le Celta Vigo a montré un tout autre visage contre le Betis.

Les supporters du Real Madrid ont vénéré le Celta Vigo et le but d'Aspas dans les dernières minutes de leur rencontre face au FC Barcelone. Ce samedi, dans l'indifférence générale, le club galicien a perdu deux points contre une équipe du Betis qui n'en demandait pas tant.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ouverture du score pour le Celta, des oeuvres de Nolito, a enlevé une épine hors du pied des locaux. Maladroits dans le jeu, les joueurs du Celta subissent un peu contre le Betis mais ces derniers ne sont pas spécialement concrets.

Après la pause, le Celta recule et l'entraîneur, Oscar Garcia, retire Aspas qui est son meilleur joueur. Dans la foulée, Zouhair Feddal égalise et offre un point aux Sévillans. Les deux équipe ne sont pas spécialement concernées par la course au maintien et ce petit point satisfait tout le monde.