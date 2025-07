"Je voulais montrer bien plus que du football depuis longtemps" : Jérémy Doku revient sur sa nouvelle activité

Jérémy Doku va bientôt lancer sa propre chaîne YouTube. Il explique ce qui l'a poussé à sauter le pas.

A partir de la fin du mois de juillet, il sera possible de découvrir les coulisses du quotidien de Jérémy Doku. Le Diable Rouge a un emploi du temps bien chargé à Manchester City et souhaite le partager à ses fans, avec une série documentaire immersive.

L'ancienne pépite d'Anderlecht se fait justement très discret sur sa vie privée depuis le début de sa carrière. Mais à cette occasion, il compte ouvrir la porte pour faire part des réalités qui sont les siennes.

Une image contrôlée

Dans les six épisodes prévus sur sa chaîne, Doku promet "un accès complet à sa vie". Il semble impatient du lancement : "Les gens apprendront à me connaître vraiment : ma foi, ma famille et le football. Comme vous ne l'avez jamais vu. J'ai hâte de partager tout ça avec vous".

Le jeune Anversois n'est pas le premier à se lancer dans l'exercice. Il veut laisser sa trace : "J'ai toujours rêvé de faire quelque chose. Je voulais montrer bien plus que du football depuis longtemps".

Comme les clubs, les joueurs sont de plus nombreux à approfondir le storytelling autour de leur personnage pour donner à leur fan un accès privilégié à leur environnement unique.