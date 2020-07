Timmy Simons : "Le club idéal et le parfait professeur"

Après avoir écumé les pelouses belges et allemandes et après avoir entamé sa carrière d'entraîneur dans le centre de formation du Club de Bruges, Timmy Simons va poursuivre son apprentissage aux côtés du "professeur idéal".

La préparation vient à peine de commencer à Zulte Waregem, mais Timmy Simons, qui a quitté Bruges durant l’intersaison, se sent déjà comme un poisson dans l’eau au Essevée." Je m’amuse bien", sourit, au micro de Sporza, celui qui a retrouvé quelques visages connus à Zulte. "J’ai joué avec Jelle Vossen et Davy De Fauw et je connais aussi très bien Olivier Deschacht."

Mais l’ancien capitaine n’a pas rejoint le Essevée pour simplement s’amuser, il veut aussi grandir. "Mon ambition est de devenir entraîneur principal", insiste-t-il. "Et je pense que ce club est l’étape idéale."

D’autant qu’en plus de devenir adjoint dans un club qui joue régulièrement les premiers rôles en Pro League, Timmy Simons va apprendre les ficelles du métier auprès d’un entraîneur d’expérience. "Franky Dury est le professeur parfait. On parle souvent avant et pendant les entraînements. Il a énormément d’expérience, mais laisse aussi beaucoup de libertés. On apprend beaucoup de cette manière."