La Gantoise aurait déjà reçu une offre de 20 millions d'euros pour Jonathan David

Les Buffalos devraient toucher le jackpot cet été grâce à leur pépite canadienne.

Comme nous vous l'avions expliqué il y a quelques jours, Jonathan David serait la priorité du LOSC durant ce mercato (à lire ICI). Lille a fait du Canadien le successeur de Victor Osimhen qui est sur le départ du côté de Naples. Alors que La Gantoise espère toucher entre 30 et 35 millions d'euros, les Buffalos viennent de recevoir une offre concrète de 20 millions d'euros de la part du LOSC, comme l'indique Het Nieuwsblad.

Les dirigeants gantois en attendent beaucoup plus et ne laisseront pas partir leur pepite canadienne à moins de recevoir un chèque qui se rapproche des 30 à 35 millions d'euros prévus. D'ailleurs Gand compte faire monter les enchères avec l'intérêt de plusieurs clubs allemands dont le Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund ainsi que l'Inter Milan, l'AC Milan, Porto et Lyon.

Affaire à suivre...