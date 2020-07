Meilleur artificier de Nationale 1, Lennart Mertens veut poursuivre sur sa lancée : "J'ai l'intention de marquer autant de buts en D1B"

Meilleur buteur de la D1 Amateurs la saison dernière avec 28 roses plantées en 24 matchs, le serial buteur veut continuer sur sa lancée en D1B.

Samedi, Deinze commencera sa véritable préparation. "Nous nous sommes déjà entraînés pendant deux semaines, dont une semaine avec toutes sortes de tests médicaux et physiques", nous explique Lennart Mertens. "Après une semaine de congé, nous commençons les choses sérieuses ce samedi. J'ai vraiment hâte d'y être. Normalement, la préparation n'est certainement pas la période la plus agréable de la saison, mais cette année c'est complètement différent avec la pandémie de coronavirus. J'attends avec impatience notre premier match amical samedi prochain contre Zulte Waregem".

"Au fait, mes tests étaient tous bons ! En plus de courir, j'ai beaucoup roulé à vélo pendant le confinement. Je me suis même rendu jusqu'à la Butte du Lion à Waterloo et à Roubaix", a déclaré le serial buteur de Deinze.

Mertens n'a pas arrêté d'empiler les buts la saison dernière avec 28 goals en 24 matchs. "Je suis attiré par le but adverse. Je suis en effet conscient que la saison prochaine nous pourrions être moins dominateurs dans le jeu. Il me faudra alors continuer à faire mon travail : suivre le ballon et peser sur la défense. Mais j'ai bien l'intention de marquer autant de buts en D1B également. Mais je devrai en effet apprendre à vivre avec le fait que les choses se passeront peut-être un peu moins bien pendant quelques semaines. C'est juste à ce moment-là qu'il faudra faire preuve d'une grosse mentalité", confesse Mertens.

Au fait, le président de Deinze, Denijs Van De Weghe, a déclaré à notre rédaction que des renforts suivront en attaque (à lire ICI). "Il faut aussi signer un autre buteur", Mertens est réaliste. "En ce moment, je suis presque le seul attaquant de notre noyau. Et s'il m'arrive quelque chose ? Et d'ailleurs, la concurrence ne peut jamais faire de mal", conclut Lennart Mertens.