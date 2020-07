Le président de Deinze évoque le mercato : "Besoin d'expérience pour réussir en D1B"

L'ambitieux promu continue de se renforcer pour la saison prochaine après avoir accueilli plusieurs joueurs expérimentés, notamment dans le compartiment défensif.

Deinze a été champion de D1 Amateurs la saison dernière avec plusieurs longueurs d'avance sur le second. Denijs Van De Weghe, le président du club est ambitieux et ses premiers transferts le démontrent. Avec Soufiane El Banouhi, William Dutoit et Siebe Blondelle, Deinze a déjà fait venir trois joueurs expérimentés. "C'est un choix conscient", explique le président de Deinze. "Nous avions un joli et jeune noyau la saison dernière. Nous sommes conscients que nous avons besoin d'expérience pour réussir en D1B."

L'arrivée de Siebe Blondelle, capitaine de la saison dernière à Eupen, est particulièrement remarquable. "Siebe est sur notre radar depuis longtemps. Qu'on lui propose un contrat de trois saisons à 34 ans ? Je ne pense pas que ce soit un risque. Un défenseur central peut généralement jouer beaucoup plus longtemps. Regardez Deschacht. Il a même quelques années de plus."

"Cinq à six points sur neuf"

Deinze n'a pas encore terminé ses emplettes, il y a encore des renforts en route. "C'est ce sur quoi nous travaillons, c'est sûr. Notre milieu de terrain et notre attaque seront également renforcés", a avoué Van De Weghe.

Reste alors à savoir quelles seront les ambitions du nouveau venu la saison prochaine. "Eh bien, tant que nous ne savons pas qui seront nos sept adversaires, c'est très difficile à dire. Si ça se trouve, Waasland-Beveren, Beerschot et OHL iront à D1A. Nous commencerons contre le RWDM, Seraing et Lommel. Je voudrais obtenir cinq à six points sur neuf pour débuter la saison", a conclu le président de Deinze