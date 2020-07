🎥 Dries Mertens encore buteur, Alexis Saelemaekers voit rouge: un choc italien à deux visages pour les Belges

Dries Mertens est décidément inarrêtable avec le Napoli. Alors qu'Alexis Saelemaekers a connu ce soir, son premier gros coup d'arrêt après deux titularisations consécutives.

Fort de son succès probant sur la Juventus, l'AC Milan avait pris un excellent départ dans cette rencontre grâce à Theo Hernandez, buteur sur un assist d'Ante Rebic. Mais le Napoli a répondu avant la pause, via Giovanni Di Lorenzo.

Seul joueur belge titulaire de ce deuxième choc du week-end italien, Dries Mertens a attendu la seconde période pour encore alimenter son compteur et sa légende, dimanche soir, à San Paolo.

Mertens à la fête, Saelemaekers au vestiaire

Profitant d'un excellent ballon en retrait de José Maria Callejon, le Diable Rouge a inscrit son 125e but avec le Napoli, son troisième but depuis la reprise et le huitième de sa saison en Premier League. Un but qui n'a toutefois pas suffit au Napoli, puisque Franck Kessié a égalisé à la 73e minute, sur penalty.

Le score ne bougera plus, au contraire du nombre de joueurs sur la pelouse. Jamais averti jusque-là en Italie, Alexis Saelemaekers a pris les deux premiers cartons rouges de son aventure lombarde en à peine plus de deux minutes. Sans conséquence pour l'AC Milan qui ramène un bon point de son déplacement à Naples: septième à deux points de leurs adversaires du jour, les Rosoneri restent dans les clous pour une place en Europa League...