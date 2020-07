Percy Tau vers le RSCA : pourquoi il ne peut toujours pas découvrir l'Angleterre

Si le RSC Anderlecht est proche, d'après Het Laatste Nieuws, d'attirer le talentueux sud-africain Percy Tau (26 ans) en prêt depuis Brighton & Hove Albion, c'est en raison de la situation particulière de l'attaquant : considéré depuis sa signature en Angleterre comme un diamant à polir, il enchaîne les prêts loin d'Albion ... de manière prévisible, puisque son statut d'international sud-africain ne lui permet pas d'obtenir un permis de travail en Grande-Bretagne.

Premièrement, en raison du classement FIFA trop faible de l'Afrique du Sud : la sélection doit faire partie du top 50 mondial en moyenne sur les 24 derniers mois, ce qui n'est pas le cas (l'Afrique du Sud est 71e mondiale). Ce point ne risque pas d'évoluer assez vite pour aider Percy Tau, mais n'est naturellement pas le seul pris en compte.

Comme l'expliquait à l'époque (et avant le transfert de Percy Tau) le média sud-africain Soccer Laduma, plusieurs autres critères peuvent également permettre à un joueur d'obtenir son permis de travail, même s'il n'est pas international confirmé d'une équipe du top 50 mondial. Un calcul savant et très compliqué qui prend en compte le montant de transfert du joueur, son salaire et les efforts déployés par le club pour prouver que le joueur aurait un apport primordial.

This has never been about whether Brighton wanted to use Tau or not - they cannot use him.



I said before his move that he’ll struggle to get a permit in England. I was called negative etc. yet two years later, here we are. https://t.co/CzfORfGMQv