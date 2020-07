Toby Alderweireld atteint une barre symbolique

Ce dimanche, Toby Alderweireld a disputé son 200ème match sous le maillot de Tottenham. Le Diable Rouge a bien fêté cet évènement puisque les Spurs se sont imposés sur le score de 3-0 contre Leicester.

Alderweireld, qui est sous contrat avec le club entraîné par José Mourinho jusqu'en 2023, a aussi marqué 8 buts et donné 5 passes décisives durant cette période. La saison dernière, il a disputé la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool.

Proud to have reached 200 official games at @SpursOfficial! What a journey it has been so far and I can't wait to create many more special memories wearing this shirt 🙌 #COYS pic.twitter.com/aQlVBCPVHa