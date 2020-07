Aleksander Ceferin résigné : "Pour le moment, les matchs européens se feront sans supporters"

Le président de l'UEFA pensait pourtant revoir les supporters assez rapidement dans les stades de foot.

"Je ne crois pas aux scénarios catastrophes de nouvelles vagues de coronavirus qui empêcheraient aux supporters de revenir au stade". C'est ce que déclarait Aleksander Ceferin à la fin du mois de mai.

Force est de constater que l'actuel président de l'UEFA a dû changer son fusil d'épaule. Les derniers matchs européens se dérouleront bien à huis clos : "Jusqu'à nouvel ordre, ce sera le cas. Évidemment, le football est plus beau avec des supporters dans les gradins. Mon grand souhait est de revoir les supporters le plus rapidement possible dans les stades", a-t-il déclaré sur le site officiel de l'UEFA.