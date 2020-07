Jude Bellingham verra son numéro retiré à Birmingham City, à 17 ans et après 44 matchs !

C'est certainement l'hommage le plus inattendu et le plus précipité de ces dernières années dans le monde du football : le n°22 de Jude Bellingham sera retiré par Birmingham City !

Retirer un numéro est une tradition qui nous vient des USA, principalement de la NFL et de la NBA, mais est également occasionnelle en football de ce côté de l'Atlantique. Naples a ainsi retiré le n°10 de Diego Maradona, Milan le n°3 de Paolo Maldini et le n°6 de Franco Baresi, l'Ajax Amsterdam le n°14 de Johan Cruyff, l'Inter Milan les n°3 et 4 de Giacinto Facchetti et Javier Zanetti - la liste est longue.

Et elle vient de s'allonger d'un nom ... surprenant : le n°22 de Jude Bellingham va être retiré par Birmingham City. Une décision assez folle puisque Bellingham, transféré au Borussia Dortmund, n'a que 17 ans et a disputé 44 rencontres avec Birmingham. Sauf erreur, Bellingham devient là le plus jeune joueur à avoir reçu cet hommage ultime.