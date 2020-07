La belle histoire d'Henkinet: "Jamais je n'aurais imaginé revenir au Standard"

C'était un peu la surprise de ce début de saison. Arrivé sur la pointe des pieds à l'Académie lors de la reprise des entraînements, Laurent Henkinet a signé un contrat de 3 ans en bord de Meuse.

En juillet 2015, Laurent Henkinet a quitté le Standard....non son Standard. Natif de Rocourt, Liégeois dans le coeur, il est parti pour chercher du temps de jeu ailleurs. Courtrai, OHL, Waasland Beveren....ces clubs ont vu passer l'actuel numéro 2 des Rouches. Mais tout cela, c'est le passé et Henkinet est de retour.

"Tout se passe très bien", nous a confié le gardien de but. "C'est presque comme si je n'étais pas parti. Le Standard, c'est ma vile, ce n'est pas loin de chez moi. Je me suis en plus bien intégré".

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas hésité une seule seconde: "C'était un choix évident pour moi. Il n'y avait qu'un choix possible et je l'ai dit à mon agent: je voulais revenir. Un second défi au Standard cela ne peut pas se refuser".

Il y a un peu plus de trois ans, Laurent Henkinet était sans club et s'entraînait avec le RFC Seraing pour entretenir sa condition: "L'histoire est belle. C'est la preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher. Dans le football, quand on descend, on le fait très vite. Je ne m'attendais vraiment pas à revenir au Standard. J'espère que cette belle histoire va continuer".