Trois tests positifs au FC Nantes, mais le match à Anderlecht devrait avoir lieu

Le FC Nantes a annoncé trois tests positifs au Covid-19 au sein du club, dont un joueur. Mais les Canaris se déplaceront tout de même à Neerpede.

Le FC Nantes a annoncé que trois tests au coronavirus étaient revenus positifs : un membre du staff, un membre du personnel administratif et un joueur, Marcus Coco, sont porteurs du Covid-19, rapporte le média 20minutes.

Les deux matchs amicaux de ce samedi (15h et 17h à Neerpede) face au FC Nantes auront cependant a priori bien lieu, mais le club français se déplacera à Anderlecht avec un groupe réduit : "Le club est donc dans l’obligation de se déplacer en Belgique avec un groupe réduit. Seules les personnes testées négatives seront du déplacement. Le département médical du club est et sera très attentif à l’évolution sanitaire individuelle de chaque joueur et staff dans les prochaines semaines", lit-on dans un communiqué nantais relayé par la presse française.