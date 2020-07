🎥 Pour son retour à Sclessin, le Standard a chuté contre une solide équipe de Nice

Après Waremme (5-0), Courtrai (3-2), OHL (1-1/0-1), Malines (4-0) et Monaco (2-1), le matricule 16 affrontait l'OGC Nice de Patrick Vieira ce samedi.

Après sa victoire contre l'AS Monaco (2-1) mercredi dernier au Pairay, le Standard retrouvait une autre formation française sur sa route ce samedi, l'OGC Nice. Pour leur rencontre face à l'équipe coachée par Patrick Vieira, les Rouches retrouvaient Sclessin. Tout comme Dante qui faisait son retour là où tout avait commencé.

Philippe Montanier avait décidé de débuter le match en 4-3-3 avec Vojvoda aux côtés de Laifis au sein de la charnière centrale. Dès l'entame de la rencontre, le Standard avait décidé de prendre le jeu en main face à des Aiglons bien organisés. Malgré une première tentative à distance signée Amallah (3e), les Rouches ne parviendront pas à mettre Nice en difficulté. Néanmoins peu après l'heure de jeu, Avenatti, sur un très bel assist de Fai, fera trembler les filets d'un joli croisé (33e), 1-0.

Les visiteurs réagiront rapidement d'abord via un tir de Dolberg boxé par Bodart puis via une incursion d'Atal stoppée fautivement dans la surface. L'arbitre désignera alors le point de penatly, et c'est Dolberg qui se chargera de le transformer (37e), 1-1. Quelques minutes plus tard, les Rouches auront l'occasion de reprendre les devants mais Benitez gagnera son duel face à Amallah (41e). Le score ne bougera pas avant la pause.

En début de seconde période, l'OGC Nice prendra les commandes de la rencontre après une très belle combinaison sur le flanc gauche conclue par une frappe puissante de Kamara (48e), 1-2. Assommé par ce deuxième but soudain, le matricule 16 verra ensuite son adversaire avoir la mainmise du jeu.

Phlippe Montanier décidera alors d'effectuer dix changements à la 76ème minute, seul Bodart restera sur la pelouse.

1-2 / 75’ : Le nouveau 1⃣1⃣ des Rouches : Bodart, Vanheusden, Nekadio, Dussenne, Pavlovic, Raskin, M. Carcela, Dragus, Boljevic, Cop & Oulare 👥 #STAOGCN #COYR 🔴⚪— Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 25, 2020

Malgré peu d'opportunités liégeoises, Boljevic aura une occasion en or en toute fin de rencontre mais Benitez s'interposera devant lui. Les Rouches s'inclinent donc contre l'OGC Nice (1-2).