Situation compliquée pour les clubs anversois: "Difficile de préparer le plus important de la saison comme ça"

Les sports collectifs sont interdits dans la Province d'Anvers depuis lundi soir. Mais quid des entraînements? Les clubs professionnels de la région sont dans le flou.

Et c'est une situation particulièrement complexe à négocier pour le Beerschot et l'Antwerp qui sont censés jouer un match important le week-end prochain. Les Rats se déplacent à OHL pour tenter de conquérir un billet pour la D1A, le Great Old est attendu au Stade Roi Baudouin pour sa première finale de Coupe en 25 ans.

"Nous n'avons, pour le moment, reçu aucune clarification et nous nous contentons de ce qu'on peut lire et entendre dans les médias", explique Dimitri Huygen, porte-parole de l'Antwerp, à De Gazet van Antwerpen. "Nous comprenons évidemment les mesures, auxquelles on doit tous faire face, mais dans ces conditions, c'est incroyablement difficile de travailler et préparer le match le plus important de la saison."