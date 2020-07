Un club de Premier League manifeste son intérêt pour Ivan Perisic

Non conservé par le Bayern et non désiré à l'Inter Milan, Ivan Perisic pourrait à nouveau être prêté, cette fois-ci en Premier League.

Prêté cette saison au Bayern Munich par l'Inter Milan, Ivan Perisic ne sera pas conservé par le club allemand la saison prochaine. Annoncé sur le départ, l'attaquant croate ne devrait pas non plus porter les couleurs des Nerazzurri en 2020/2021. Plusieurs écuries européennes se seraient ainsi penchées sur son cas. Après l'intérêt annoncé de Manchester United pour l'ancien joueur du Club de Bruges, ce serait désormais au tour d'un autre club de Premier League de s'intéresser au joueur de 31 ans. En effet, d'après les informations de Calciomercato, média spécialiste des transferts en Italie, ce dernier serait également suivi par Tottenham. Les Spurs souhaiteraient obtenir sa venue sous forme de prêt pour la saison prochaine.