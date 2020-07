Malines s'est entraîné..... à Malines

Malgré l'interdiction annoncée ces derniers jours, le FC Malines s'est bel et bien entraîné dans ses installations.

La Gouverneure de la province d'Anvers a jeté un froid sur notre football ces derniers jours. Elle a confirmé qu'il n'y aurait pas d'exception pour le football pro et donc le FC Malines, l'Antwerp et le Beerschot ne pouvaient normalement plus s'entraîner dans la province.

Cependant, d'après Het Laatste Nieuws, les Malinois se sont bel et bien entraînés à Malines ce jeudi. Le quotidien néerlandophone annonce cependant que les joueurs ont respecté les distances et les bulles sociales. Il n'y a donc pas eu d'entraînement collectif.

La Pro League retient son souffle de son côté, puisque lors de la première journée de championnat l'Antwerp doit recevoir La Gantoise à domicile.