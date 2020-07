Aleksandar Mitrovic de retour pour le match de l'année?

Fulham a pu compter sur Neeskens Kebano pour valider son ticket pour la finale, mais croise les doigts pour Aleksandar Mitrovic.

Fulham a souffert, jeudi soir, contre Cardiff City. Vainqueur 0-2 à l'aller, les Cottagers ont été vaincus, mais ont assuré l'essentiel: une place en finale des playoffs de Championship (1-2). Déjà buteur à l'aller, Neeskens Kebano a inscrit le but qui qualifie Fulham.

Mais le meilleur buteur du championnat, Aleksandar Mitrovic a, à nouveau, dû faire l'impasse. Touché à la cuisse, et déjà absent à l'aller, l'ancien Mauve n'était pas encore prêt. "Le staff médical a tout fait, mais c'était trop tôt et ça aurait été un risque de l'impliquer dans la rencontre", confie Scott Parker à The Evening Standard.

Mais le coach de Fulham espère pouvoir compter sur lui, mardi prochain, pour la finale de ces playoffs qui opposera Fulham à Brentford, à Wembley. "Je l'espère, il était vraiment tout proche de pouvoir jouer contre Cardiff. Il va continuer à travailler et on fera tout ce qu'on peut pour qu'il soit prêt."