Sammy Bossut se remet difficilement: "Il a besoin de repos"

Sammy Bossut a été victime d'un grave incident lors du match contre La Gantoise et son frère donne des nouvelles du gardien vétéran.

Le diagnostic a été alarmant pour Sammy Bossut: commotion et fracture du crâne pour le gardien de but, après un choc avec Botaka.

"Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai directement regardé les images. J'en ai eu la chair de poule et j'ai tremblé sur mes jambes", a confié son frère Tommt dans Het Nieuwsblad. "C'est un coup dur pour Sammy, mais c'est un guerrier. Je suis sûr qu'il reviendra et qu'il rejouera".

Le gardien de Zulte Waregem est pour le moment à l'hôpital et il n'est pas prêt d'en sortir. "Il dort beaucoup et a besoin de se reposer. Sa femme peut le voir par bloc d'une demi-heure. Il est dans le noir, ç cause de sa commotion".

Le grave incident survenu à Sammy fait penser à ce qui est arrivé à Peter Cech il y a quelques années. Le gardien était revenu sur les terrains quelques mois plus tard, mais il devait jouer avec un casque".