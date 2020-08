Ivan Leko salue la prestation de Didier Lamkel Zé : "Il m'a agréablement surpris"

L'international camerounais a intégré l'équipe première cinq jours avant la finale de la Croky Cup, et il a été l'un des artisans majeurs de la victoire contre le Club de Bruges.

Didier Lamkel Zé a finalement participé au coup d'envoi de la finale de la Coupe de Belgique et a réalisé une solide prestation avec l'Antwerp. "En consultation avec les autres joueurs, nous avons décidé de le faire revenir dans le groupe et d'augmenter nos chances en finale", a expliqué Ivan Leko auprès de Sporza.



L'ailier va-t-il rester à l'Antwerp ? "Nous verrons bien cela jour après jour. S'il veut rester, il est le bienvenu. S'il veut partir, je lui souhaite bonne chance. Ce n'est pas non plus ma décision. Je ne suis que le coach", souligne le technicien croate. "Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse aussi bien en finale de la Coupe. Je m'attendais à quelques flashs de sa part. Mais j'ai remarqué que dès lundi, il était très concentré à l'entraînement et qu'il voulait vraiment savoir comment nous allions jouer au football. Il m'a agréablement surpris", a conclu Leko.