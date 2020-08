Jess Thorup déçu : "Nous avons travaillé si dur sur ces automatismes défensifs"

Tout comme le Club de Bruges, La Gantoise est tombée ce week-end. Les Buffalos ont chuté à Saint-Trond, et Jess Thorup n'était pas content.

Saint-Trond a ouvert rapidement le score après seulement deux minutes de jeu via un but signé Suzuki. "Une énorme déception, prendre un but aussi vite. J'ai pourtant vraiment senti que nous étions sur la bonne voie durant la prépration estivale", a déclaré Thorup.

La Gantoise était parvenu à égaliser juste avant la pause via Plastun (43e) et semblait en meilleure forme en deuxième mi-temps, mais Yaremchuk a frappé le poteau à deux reprises. "J'ai trouvé notre deuxième période acceptable. Nous avons créé quelques bonnes opportunités, mais ce n'était pas facile".

Finalement, les Gantois rentrent chez eux avec zéro point. Colidio a profité d'une mauvaise entente et une collision entre Kaminski et Plastun à l'heure de jeu pour faire trembler les filets et permettre aux Canaris de s'imposer. "Ce but est totalement inacceptable. Je ne sais pas ce qui a mal tourné, mais il est clair que la communication n'était pas au rendez-vous dans cette phase. C'est dommage, nous avons travaillé si dur ces derniers mois sur ces automatismes défensifs".

À Gand, il n'y avait aucune trace de Nurio et De Bruyn dans la sélection. "Lors de la séance de vendredi, ils ont tous deux été blessés au genou. Je ne peux pas encore me prononcer sur la gravité de leur blessure. Nous en saurons plus dans les prochains jours", conclut Jess Thorup.