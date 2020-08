Europa League : Manchester United rejoint l'Inter dans le dernier carré

Manchester United était opposé au surprenants Danois du FC Copenhague au RheinEnergieStadion, rencontre dont le vainqueur affrontera Wolverhampton ou Séville qui s'affrontent demain.

Après un round d'observation, Daramy mettait le feu aux poudres dans la défense de United (13e et 17e) avant que les Mancuniens ne prennent d'assaut le camp danois sans toutefois trouver l'inspiration, malgré un but refusé (hors-jeu).

Après une première période disputée, Manchester dominait et se voyait refuser un autre but pour hors-jeu de Rashford (57e). Bruno Fernandes touchait ensuite le poteau (62e) d'une frappe lointaine. Manchester poussait et les Danois sortaient enfin pour se montrer un peu plus en cette fin de rencontre.

Martial (84e) testait Johnsson sur une belle frappe avant de voir son solo stoppé net par Nelsson dans les arrêts de jeu.

Prolongations

United restait l'équipe la plus dangereuse et Martial buttait à nouveau sur Johnsson (93e) avant d'être arrêté fautivement par Bjelland une minute plus tard. Le Français obtenait un penalty transformé par Bruno Fernandes (95e).

Les hommes de Solskjaer passaient tout près de faire le break (105e+4) mais Johnsson, encore lui, puis le poteau, gardaient le 'FC Ko' dans la rencontre. Dans la seconde période de la prolongation, Copenhague lançait ses dernières forces dans la bataille, mais manquait cruellement de précision pour inquiéter Manchester.

Les Red Devils s'imposent finalement grâce à un but sur penalty de Bruno Fernandes, et rejoignent l'Inter dans le dernier carré.