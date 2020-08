Inquiétude pour Vercauteren: "Trois joueurs avec des crampes chez nous, aucun à Malines"

Frank Vercauteren n'était pas satisfait après le nul à Malines. Le niveau de jeu, mais aussi le niveau physique de ses joueurs inquiète.

Frank Vercauteren savait à quoi s'attendre pour au moins un joueur : "Avec Nany Dimata, tu sais que tu as un joueur qui n'a pas 90 minutes dans les jambes. Donc, c'est déjà un changement à prévoir. Et nous n'en avons plus cinq", plaisante-t-il. "C'est donc difficile si certains commencent à avoir des crampes". Ce qui fut le cas.

"Trois chez nous, aucun à Malines. Je vais consulter nos données physiques, oui. On sait que certains joueurs supportent moins la chaleur que d'autres", pointe le coach du RSCA. "Mais évoquer la chaleur, c'est une excuse bon marché, rien d'autre. Les conditions sont les mêmes pour Malines".

"Quand tu mènes 0-2, tu dois gagner"

Reste à savoir si Anderlecht a pris un point ou en a perdu deux ce dimanche. "Quand tu mènes 0-2, tu dois gagner, à moins que l'adversaire fasse des choses incroyables. Nous n'avons pas bien géré le match et il faut que ça change".