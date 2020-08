Razvan Marin veut s'imposer à l'Ajax: "Il a accumulé de la confiance"

Razvan Marin va débuter sa deuxième saison à l'Ajax, et maintenant qu'il s'est bien adapté il devrait pouvoir faire son trou.

La première saison de Razvan Marin à l'Ajax n'a pas été une réussite. Le Roumain n'a pas su s'imposer et a souvent été placé sur le banc. Il a joué 45 excellentes minutes ce week-end lors du match amical entre son équipe et le RKC Waalwijk (6-1) et a laissé une bonne impression à son coach.

"J'ai vu de bonnes choses de sa part", a confié Ten Hag au micro de NOS. "Nouvelle saison, nouvelle chance pour lui. J'ai vu qu'il avait plus de confiance, comme beaucoup d'autres joueurs. Pour les transferts, c'est toujours mieux la seconde saison car ils ont adhéré à la philosophie du club. Tout cela prend du temps, et dans les clubs du top vous n'avez pas toujours le temps".

L'ancien joueur du Standard aurait pu quitter l'Ajax cet été, direction la Venis du Nord et Bruges, mais il a préféré rester à la Cruijff Arena.