Aurélien Joachim (ex-Virton) arrête sa carrière internationale

L'ancien attaquant du Lierse et de Virton Aurélien Joachim (34 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

Aurélien Joachim, actuellement actif à Differdange, au Luxembourg, ne portera plus les couleurs du Grand-Duché. Sudpresse rapporte que l'ancien attaquant du Lierse et de l'Excelsior Virton a décidé de mettre un point final à sa carrière internationale, à 34 ans et après 80 sélections (15 buts).