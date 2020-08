Des changements dans le onze anderlechtois: "J'ai plus de 30 joueurs, il faut se battre"

Franky Vercauteren n'a pas tout apprécié du déplacement de la semaine passée à Malines et ça s'est constaté dans son onze de base pour aborder le deuxième match: avec trois changements par rapport à la semaine dernière.

Killian Sardella, Albert Sambi Lokonga et Francis Amuzu ont laissé leurs places de titulaires à Bogdan Mykhaylichenko, Adrien Trebel et Anouar Ait El Hadj. Une tournante normale pour le coach anderlechtois. "On ne peut pas changer toutes les semaines, mais quand on sort de rencontres moins bonnes... La concurrence est une bonne bonne et c'est aux joueurs de me rendre la tâche difficile", insiste-t-il.

D'autant que le noyau d'Anderlecht est large. "Nous avons 30-32 joueurs. Chacun doit se battre pour sa place. Si j'ai fait des changements aujourd'hui, cela signifie simplement que ceux qui ont joué avaient su me convaincre avant le match."

Et ceux-là ont aussi convaincu sur la pelouse: un but pour Bogdan Mykhaylichenko, un assist pour Adrien Trebel et de l'activité pour Anouar Ait El Hadj sur son flanc.