"Nous n'avons pas dominé comme nous le voulions" : Leko amer après la défaite au Cercle

L'ambiance est moins à la fête au Great Old. Après la victoire en finale de coupe, les Anversois restent sur un mauvais bilan de un sur six en Pro League.

Ivan Leko a souligné la volonté Cercle de Bruges pour gagner. "C'est donc une victoire méritée pour eux", a dû admettre le Croate. "Ce n'est pas le jeu que nous devions jouer et c'est difficile à accepter."

L'Antwerp a réussi à prendre l'avance, mais ensuite le Great Old n'a pas cherché à marquer un deuxième but. "Un club comme nous ne peut pas faire ça. Oui, nous avons eu de bons moments, mais je n'ai jamais eu le sentiment que nous dominions ce match comme nous le voulions."

Après la finale de la coupe, l'ambiance était à la fête au Great Old, mais ce n'est désormais plus le cas après ce un sur six. "Nous avons peut-être vécu sur un nuage, mais maintenant nous devons être humbles et ramener ce que ce club mérite : la passion, l'énergie et le football."